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Країни ЄС погодили п'ять пропозицій з подолання енергокризи, але без порогу цін
12:20 25.11.2022 |
Міністри енергетики країн Європейського Союзу у четвер погодили п'ять пропозицій Єврокомісії з подолання енергетичної кризи, але не змогли домовитися про запровадження порогу цін на газ. Про це йдеться на сайті ЄК.
Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції після засідання Ради ЄС повідомила, що міністри досягнули політичної згоди щодо таких основних моментів:
→ спільні закупівлі газу, які дозволять об'єднати попит через Енергетичну платформу ЄС та спільно закупити 13,5 млрд куб. м газу у 2023 році для заповнення підземних сховищ газу (ПСГ). Регламент про спільні закупівлі газу передбачає, що російський газ буде виключений з цього механізму;
→ доручення Агентству з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) до кінця березня 2023 року розробити новий газовий бенчмарк, оскільки найбільш популярний ціновий орієнтир - TTF - більше не відбиває ситуацію на газовому ринку ЄС;
→ механізм обмеження внутрішньоденних коливань цін у разі торгівлі деривативами, щоб уникнути надмірної волатильності та полегшити дефіцит ліквідності для енергетичних компаній;
→ зміцнення енергетичної солідарності ЄС, щоб у разі надзвичайної ситуації жодна країна ЄС не залишилася наодинці;
→ прискорене отримання дозволів на технології, які можуть змінити ситуацію вже нинішньої зими, наприклад, на встановлення сонячних панелей та теплових насосів, а також запровадження принципу, згідно з яким проєкти з відновлюваних джерел енергії відповідають першорядним суспільним інтересам.
Наступне обговорення та узгодження пакета заходів ЄС для боротьби з енергетичною кризою очікується на позачерговому засіданні Ради ЄС 13 грудня.
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