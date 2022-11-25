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АНАЛІТИКА

Економісти оцінюють ймовірність рецесії в єврозоні протягом року у 78% – Reuters

 

Спад ділової активності в єврозоні дещо послабився в листопаді, але загальний попит продовжував знижуватися, оскільки споживачі скорочували витрати на тлі кризи вартості життя.

Про це пише Reuters з посиланням на опитаних економістів.

Як зазначає агентство, з'являється все більше ознак того, що єврозона вступає у рецесію.

В опитуванні Reuters економісти оцінили у 78% ймовірність рецесії протягом року. При цьому очікується, що ВВП впаде на 0,4% в цьому кварталі і в наступному.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global, який розглядається як хороший показник загального економічного становища, піднявся до 47,8 з 47,3 у жовтні.

Однак листопад - це п'ятий місяць, коли індекс знаходиться нижче позначки 50.

"Подальше падіння ділової активності в листопаді збільшує шанси на те, що економіка єврозони скотиться в рецесію", - сказав головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence Кріс Вільямсон.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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