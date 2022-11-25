Європейські міста готуються передати Україні генератори

Європейська мережа міст Eurocities та Європарламент дали старт кампанії "Генератори надії", що має на меті підтримати роботу української критичної інфраструктури, котра серйозно постраждала внаслідок російських ракетних обстрілів. Про це заявили голова Європарламенту Роберта Мецола та президент Eurocities, мер міста Флоренція Даріо Нарделла.

"Ми готові розпочати цю кампанію і протягом кількох днів передати значну кількість електричних генераторів Україні, щоб вона могла забезпечувати безперебійне енергопостачання", - сказав Даріо Нарделла. За його словами, наразі йдеться про "декілька сотень генераторів, навіть промислових розмірів". Нарделла повідомив, що наступного тижня у Відні відбудеться зустріч мерів міст, котрі входять до мережі Eurocities, на якій обговорюватимуться конкретніші деталі ініціативи "Генератори надії".

Високовольтні трансформатори, реле, акумулятори

З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 4 тисячі різних типів ракет, половина інфраструктури країни пошкоджена, а швидкість руйнувань перевищує швидкість ремонтних робіт, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який взяв участь у пресконференції відеозв'язком.

За його словами, кампанія "Генератори надії" "допоможе пройти найскладнішу зиму в нашій історії" і консолідує зусилля для того, щоб повернути електрику, воду й тепло в домівки мільйонів українців, а також в лікарні та школи. Голова ОПУ наголосив, що головним пріоритетом для української влади є відновлення роботи енергетичної мережі. "Нам потрібні високовольтні трансформатори, реле, акумулятори, нам необхідно забезпечити як генерацію, так і передачу електроенергії", - розповів Єрмак.

Генератори є і чекають доставки в Україну

Для того, щоб забезпечити швидку доставку генераторів в Україну у рамках кампанії "Генератори надії", буде задіяний Механізм цивільного захисту ЄС, розповіла Роберта Мецола. За її словами, у рамках дії цього механізму щодо України "уже було виділено 500 генераторів". "Але Україна потребує тисячі", - наголосила очільниця Європарламенту. Вона зазначила, що кампанія "Генератори надії" дає змогу активізувати новий вимір допомоги Україні, до якої буде задіяна місцева влада. І саме така форма допомоги може бути ефективною за умови, коли "спостерігається дефіцит генераторів на ринку, проте вони наявні" на балансі міст.

Європейська сторона вже отримала від України список генераторів, необхідних для забезпечення функціонування різних типів будівель, зазначила голова ЄП. І мери багатьох європейський міст повідомили про готовність передати потрібні Україні генератори, але попросили про допомогу в доставці до місця призначення. Мецола ще раз наголосила, що генератори є, вони готові до використання і "можуть бути відправлені доволі швидко завдяки Механізму цивільного захисту ЄС, який вже діє".