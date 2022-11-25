Фінансові новини
- |
- 25.11.22
- |
- 00:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нижня палата парламенту Нідерландів визнала РФ державою-спонсором тероризму
22:20 24.11.2022 |
Нижня палата парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її військовими діями в Україні.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда"
Переважна більшість партій, включаючи VVD, D66, ChristenUnie, PvdA та CDA, підтримали відповідну пропозицію Тома ван дер Лі від партії "Зелені ліві".
Депутат Ван дер Лі запропонував наслідувати приклад Європарламенту. У документі вказується, що російська армія "структурно і навмисно" атакує цивільні об'єкти.
За словами міністра закордонних справ Вопке Хукстра, визнання Росії спонсором тероризму не матиме значних наслідків для Нідерландів.
Він сказав, що хотів би побачити, чи є підтримка в інших країнах ЄС або в рамках НАТО для того, щоб спільно надати Росії таку кваліфікацію.
Нагадаємо, 23 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Також Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму на рівні ЄС, а партнерів ЄС - вжити аналогічних заходів.
Як відомо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.
13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.
Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехії, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році
|США виділяють ще 400 мільйонів доларів допомоги Україні
|Припинено роботу блоків Хмельницької АЕС
|У всіх регіонах Україні через ракетну атаку - аварійні відключення, - «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|«Ощадбанк» скасував ліміти на зняття готівки з банкоматів для карток інших банків – можна зняти до 50 тисяч на добу
У РУБРИЦІ
|Європейські міста готуються передати Україні генератори
|Берлін відповів Варшаві: німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО
|Європарламент: режим Лукашенка разом з Росією має відповісти за воєнні злочини в Україні
|Нижня палата парламенту Нідерландів визнала РФ державою-спонсором тероризму
|Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Пашинян відмовився підписати ключові рішення саміту ОДКБ
Бізнес
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм