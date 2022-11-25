Нижня палата парламенту Нідерландів визнала РФ державою-спонсором тероризму

Нижня палата парламенту Нідерландів визнала Росію державою-спонсором тероризму у зв'язку з її військовими діями в Україні.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда"

Переважна більшість партій, включаючи VVD, D66, ChristenUnie, PvdA та CDA, підтримали відповідну пропозицію Тома ван дер Лі від партії "Зелені ліві".

Депутат Ван дер Лі запропонував наслідувати приклад Європарламенту. У документі вказується, що російська армія "структурно і навмисно" атакує цивільні об'єкти.

За словами міністра закордонних справ Вопке Хукстра, визнання Росії спонсором тероризму не матиме значних наслідків для Нідерландів.

Він сказав, що хотів би побачити, чи є підтримка в інших країнах ЄС або в рамках НАТО для того, щоб спільно надати Росії таку кваліфікацію.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Також Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму на рівні ЄС, а партнерів ЄС - вжити аналогічних заходів.

Як відомо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехії, ухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.