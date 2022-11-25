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Витрати Росії на війну з Україною зросли до $10 мільярдів на місяць, – Forbes
21:24 24.11.2022 |
Прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни з Україною становлять приблизно $82 млрд, восени їх вартість зросла вдвічі - до щонайменше $10 мільярдів на місяць.
Про це свідчить оцінка української редакції Forbes, яка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій, однак не включає постійні видатки на оборону або втрати, пов'язані з економікою.
За підрахунками видання, загальні витрати Росії на зарплату військових, які залучені до бойових дій, після проведення мобілізації складають близько $2,7 млрд на місяць.
Сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, зросла з близько $1 млрд на місяць влітку до $3,5 млрд в останні місяці.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад $5,5 млрд. Росія також втратила 278 бойових літаків та 261 гелікоптер загальною вартістю близько $8 млрд. Водночас загальна вартість військових трофеїв Збройних Сил України оцінюється у майже $2 млрд, без урахування легкого озброєння і боєприпасів.
Видання зауважує, що у 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.
"Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що тільки ЄС платив за нафту і газ Росії близько 1 млрд євро на день. То зараз ситуація інша. Доходи федерального бюджету РФ від експорту нафти і газу знижуються. Росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку, після зупинки постачання через "Північний потік". З грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти. Тим часом війна вимагає більше грошей", - констатує Forbes.
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