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АНАЛІТИКА

ЄС готує дев 'ятий пакет санкцій проти РФ

 

Європейський Союз форсує підготовку нового, вже дев'ятого пакета санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне збройне вторгнення в Україну. Про це повідомила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час візиту до Фінляндії в четвер, 24 листопада.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше послабити її можливості вести війну проти України, тож (...) ми працюємо на повну потужність над дев'ятим пакетом санкцій", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції, цитує інформагенція Reuters.

"Я впевнена, що вже дуже скоро домовимося з G7 та іншими великими партнерами про запровадження глобальної стелі цін на російську нафту. Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе Путіна", - наголосила вона. Утім, фон дер Ляєн не стала розкривати подробиць щодо того, які саме обмеження міститиме цей новий пакет санкцій ЄС щодо РФ.

Також очільниця Єврокомісії назвала "несправедливою та варварською війною" нинішню агресивну війну РФ проти України, розцінивши російські удари по українській цивільній інфраструктурі як воєнні злочини. "Я знаю, що наші українські друзі подолають цю стратегію, тому що вони сильні, їхня мета справедлива, а ми підтримуватимемо їх у ці важкі часи скільки потрібно", - запевнила керівниця Єврокомісії.

Попередні європейські санкційні пакети щодо Росії

У відповідь на російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже вісім пакетів санкцій проти РФ. Останній із них містив, зокрема, експортні та імпортні обмеження, заборону на криптогаманці для росіян і низку інших заходів.

Доти Євросоюз заборонив імпорт російського золота, посилив контроль за експортом передових технологій і товарів подвійного призначення та запровадив проти Росії жорсткі фінансові санкції, масштабне нафтове ембарго і заборону на імпорт російського вугілля.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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