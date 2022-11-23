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АНАЛІТИКА

Турецький ринок акцій став найприбутковішим цього року

 

Фондовий ринок Туреччини цього року став лідером зростання, обігнавши американські, європейські та азіатські майданчики, пише Bloomberg. Базовий індекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) з початку року зріс на 78% у доларовому вираженні.

У лірах індекс, який включає акції 100 найбільших турецьких компаній, які представлені на Стамбульській фондовій біржі, зріс із січня більш ніж на 150%. Це стало найкращим результатом із 1999 року, підрахувало видання. Більшість європейських фінансових ринків цього року продемонстрували негативну динаміку.

Фондовий ринок Туреччини досяг історичного максимуму у листопаді 2022 року, оскільки приватні інвестори вкладаються у турецькі активи з метою захисту від високої інфляції.

За даними Центрального депозитарію цінних паперів Туреччини, кількість рахунків для торгівлі акціями, відкритими приватними інвесторами, зросла цього року на 32%, до 3,1 млн станом на 18 листопада.

На думку засновника стамбульської компанії Sardis Research Consultancy Еврена Кірікоглу, турецькі акції, швидше за все, залишатимуться привабливими для інвесторів принаймні в першій половині наступного року, навіть коли інфляція в країні почне знижуватися.

"Уряд, ймовірно, збереже низькі відсоткові ставки і триматиме курс валюти під контролем до виборів у червні 2023 року", - повідомив експерт.

Центральний банк Туреччини здійснює політику зниження відсоткових ставок для прискорення зростання економіки, навіть попри те, що рівень інфляції в країні перевищив 80%. Незважаючи на високу інфляцію, регулятор країни провів цикли пом'якшення грошово-кредитної політики у 2021 році, що йде врозріз із нинішньою грошово-кредитною політикою. Зниження ставки сприяло ослабленню курсу турецької ліри і перетворило акції на одне з небагатьох притулків, які приносять дохід інвесторам.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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