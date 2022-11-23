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Турецький ринок акцій став найприбутковішим цього року
13:36 23.11.2022 |
Фондовий ринок Туреччини цього року став лідером зростання, обігнавши американські, європейські та азіатські майданчики, пише Bloomberg. Базовий індекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100) з початку року зріс на 78% у доларовому вираженні.
У лірах індекс, який включає акції 100 найбільших турецьких компаній, які представлені на Стамбульській фондовій біржі, зріс із січня більш ніж на 150%. Це стало найкращим результатом із 1999 року, підрахувало видання. Більшість європейських фінансових ринків цього року продемонстрували негативну динаміку.
Фондовий ринок Туреччини досяг історичного максимуму у листопаді 2022 року, оскільки приватні інвестори вкладаються у турецькі активи з метою захисту від високої інфляції.
За даними Центрального депозитарію цінних паперів Туреччини, кількість рахунків для торгівлі акціями, відкритими приватними інвесторами, зросла цього року на 32%, до 3,1 млн станом на 18 листопада.
На думку засновника стамбульської компанії Sardis Research Consultancy Еврена Кірікоглу, турецькі акції, швидше за все, залишатимуться привабливими для інвесторів принаймні в першій половині наступного року, навіть коли інфляція в країні почне знижуватися.
"Уряд, ймовірно, збереже низькі відсоткові ставки і триматиме курс валюти під контролем до виборів у червні 2023 року", - повідомив експерт.
Центральний банк Туреччини здійснює політику зниження відсоткових ставок для прискорення зростання економіки, навіть попри те, що рівень інфляції в країні перевищив 80%. Незважаючи на високу інфляцію, регулятор країни провів цикли пом'якшення грошово-кредитної політики у 2021 році, що йде врозріз із нинішньою грошово-кредитною політикою. Зниження ставки сприяло ослабленню курсу турецької ліри і перетворило акції на одне з небагатьох притулків, які приносять дохід інвесторам.
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