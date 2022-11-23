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Ресторани McDonald's у Білорусі не змінили назву
09:41 23.11.2022 |
Ресторани McDonald's у Білорусі з 22 листопада повинні були змінити назву і почати працювати під російським брендом "Вкусно - и точка", але цього чомусь не сталося, пише місцеве видання "Зеркало".
Один з працівників мережі розказав, що McDonald's у Білорусі продовжить працювати в штатному режимі принаймні ще кілька тижнів. Але серед колективу ходять чутки, що переходу під російський бренд може не бути взагалі.
"Усі ресторани мали закритися в понеділок [21 листопада] о 18:00, а о 18:30 планувалися збори працівників. Але десь о 17:55 надійшов дзвінок із головного офісу, сказали, що ребрендинг поки що скасовується", - розказав співрозмовник.
Причини такого рішення невідомі.
Можливо, казахстанський франчайзі не захотів іти з російського ринку. Інша версія - проблеми з постачальниками, на розв'язання яких потрібен певний час.
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