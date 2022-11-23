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АНАЛІТИКА

Ресторани McDonald's у Білорусі не змінили назву

 

Ресторани McDonald's у Білорусі з 22 листопада повинні були змінити назву і почати працювати під російським брендом "Вкусно - и точка", але цього чомусь не сталося, пише місцеве видання "Зеркало".

Один з працівників мережі розказав, що McDonald's у Білорусі продовжить працювати в штатному режимі принаймні ще кілька тижнів. Але серед колективу ходять чутки, що переходу під російський бренд може не бути взагалі.

"Усі ресторани мали закритися в понеділок [21 листопада] о 18:00, а о 18:30 планувалися збори працівників. Але десь о 17:55 надійшов дзвінок із головного офісу, сказали, що ребрендинг поки що скасовується", - розказав співрозмовник.

Причини такого рішення невідомі.

Можливо, казахстанський франчайзі не захотів іти з російського ринку. Інша версія - проблеми з постачальниками, на розв'язання яких потрібен певний час.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Білорусь
 

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