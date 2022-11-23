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АНАЛІТИКА

США прискорили поповнення запасів зброї для передачі Україні

 

Армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням зброї до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дуг Буш, головний закупник зброї для армії США, заявив, що прискорення роботи з укладання контрактів залежить від одночасного виконання процесів, які раніше виконувались послідовно, і засноване на уроках, вилучених з пандемії коронавірусу.

Сполучені Штати уклали контракти з виробниками зброї на суму близько 1 мільярда доларів з другої половини жовтня, переважно на боєприпаси та ракети, що свідчить про прискорення темпів прийняття рішень щодо контрактів.

США уклав контракт на 477 млн доларів з компанією Lockheed Martin.

За словами Буша, цей темп скорочення перевищує внутрішні контрольні показники швидкості видатків Пентагону на 15%.

Раніше повідомлялося, що в міру настання першої повноцінної зими в період війни Росії та України в США закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси, які можна передати Києву.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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