Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg

[thumb=left][/thumb]Більшість країн, які спочатку погодилися обслуговувати російську платіжну систему «Мир», відмовилися від цієї співпраці під загрозою санкцій Мінфіну США.

Про це повідомило в вівторок агентство Bloomberg, передає Укрінформ.

«Міжнародні амбіції росії щодо втілення власної альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard зазнали краху, оскільки навіть деякі з її найближчих союзників відмовилися від платіжної системи «Мир» після погрози США накласти санкції на всіх, хто допомагатиме або підтримуватиме її використання», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що з дев'яти країн, які спочатку погодилися на обслуговування системи «Мир» після першої хвилі обмежень з боку Сполучених Штатів у 2014 році, банки шести країн згодом відмовилися це робити. Причому, вони скасували домовленості через два місяці після того, як Міністерство фінансів США оприлюднило своє попередження в вересні.

За інформацією Bloomberg, що у банку росії були здивовані відмовою таких «дружніх» країн від співпраці з російською платіжною системою.

Як повідомлялося, припинили повністю або скоротили співпрацю із системою «Мир» банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, В'єтнамі й Туреччині.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5541
  0,2140
 0,57

Курс обміну валют на вчора, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6428  0,05 0,12 40,4752  0,03 0,08
EUR 39,8879  0,09 0,22 40,9662  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес