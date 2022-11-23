Фінансові «партнери» рф відмовляються від платіжної системи «Мир» - Bloomberg

[thumb=left][/thumb]Більшість країн, які спочатку погодилися обслуговувати російську платіжну систему «Мир», відмовилися від цієї співпраці під загрозою санкцій Мінфіну США.

Про це повідомило в вівторок агентство Bloomberg, передає Укрінформ.

«Міжнародні амбіції росії щодо втілення власної альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard зазнали краху, оскільки навіть деякі з її найближчих союзників відмовилися від платіжної системи «Мир» після погрози США накласти санкції на всіх, хто допомагатиме або підтримуватиме її використання», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що з дев'яти країн, які спочатку погодилися на обслуговування системи «Мир» після першої хвилі обмежень з боку Сполучених Штатів у 2014 році, банки шести країн згодом відмовилися це робити. Причому, вони скасували домовленості через два місяці після того, як Міністерство фінансів США оприлюднило своє попередження в вересні.

За інформацією Bloomberg, що у банку росії були здивовані відмовою таких «дружніх» країн від співпраці з російською платіжною системою.

Як повідомлялося, припинили повністю або скоротили співпрацю із системою «Мир» банки в Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, В'єтнамі й Туреччині.