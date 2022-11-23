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АНАЛІТИКА

Фінська компанія Fortum планує замінити російське ядерне паливо американським

 

Фінська енергетична компанія Fortum оголосила, що планує почати закупівлю ядерного палива в американської Westinghouse Electric.

Як повідомляє Reuters, американське ядерне паливо має замінити постачання палива з Росії, яке фінська Fortum використовувала з 2008 року і почала шукати йому заміну після вторгнення РФ в Україну.

"Новий і паралельний постачальник палива диверсифікує нашу паливну стратегію, покращить безпеку поставок і забезпечить надійне виробництво електроенергії", - прокоментував керівник електростанції Loviisa Сасу Валкамо.

Fortum також повідомила, що вже подала заявку на отримання ліцензії на експлуатацію своїх двох атомних станцій у Фінляндії до 2050 року. При цьому поточні угоди про постачання палива для них з російською ТВЕЛ, дочірньою компанією "Росатома", спливають у 2027 і 2030 роках відповідно.

"На постачання палива на новий термін дії ліцензії буде організовано тендер", - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, у травні фінський енергохолдинг Fortum оголосив про вихід з Росії та продаж свого місцевого бізнесу.

У Росії Fortum належить 98,23% у ПАТ "Фортум" та близько 30% у ПАТ "ТГК-1" (основний акціонер - "Газпром енергохолдинг"). Крім цього, Fortum є власником 73,4% акцій Uniper, якому в Росії належить 83,73% ПАТ "Юніпро".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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