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Фінська компанія Fortum планує замінити російське ядерне паливо американським
18:30 22.11.2022 |
Фінська енергетична компанія Fortum оголосила, що планує почати закупівлю ядерного палива в американської Westinghouse Electric.
Як повідомляє Reuters, американське ядерне паливо має замінити постачання палива з Росії, яке фінська Fortum використовувала з 2008 року і почала шукати йому заміну після вторгнення РФ в Україну.
"Новий і паралельний постачальник палива диверсифікує нашу паливну стратегію, покращить безпеку поставок і забезпечить надійне виробництво електроенергії", - прокоментував керівник електростанції Loviisa Сасу Валкамо.
Fortum також повідомила, що вже подала заявку на отримання ліцензії на експлуатацію своїх двох атомних станцій у Фінляндії до 2050 року. При цьому поточні угоди про постачання палива для них з російською ТВЕЛ, дочірньою компанією "Росатома", спливають у 2027 і 2030 роках відповідно.
"На постачання палива на новий термін дії ліцензії буде організовано тендер", - повідомили в компанії.
Як повідомлялося, у травні фінський енергохолдинг Fortum оголосив про вихід з Росії та продаж свого місцевого бізнесу.
У Росії Fortum належить 98,23% у ПАТ "Фортум" та близько 30% у ПАТ "ТГК-1" (основний акціонер - "Газпром енергохолдинг"). Крім цього, Fortum є власником 73,4% акцій Uniper, якому в Росії належить 83,73% ПАТ "Юніпро".
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