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Болгарія досягла угоди з «Лукойлом», яка дозволить російській компанії обходити ембарго ЄС
16:48 22.11.2022 |
Тимчасовий уряд Болгарії та компанія "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися, що вона може продовжувати свою діяльність та експорт нафтопродуктів до ЄС до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Домовленість була досягнута попри попередження Європейської комісії, що це буде порушенням санкційного режиму ЄС.
За словами віцепрем'єр-міністра з питань економічної політики Христо Алексєєва, завдяки цій домовленості болгарський бюджет отримає додаткові 350 мільйонів євро.
"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року "Лукойл" переведе весь видобуток, доходи і податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав Алексєєв в ході брифінгу з керівництвом російської нафтової компанії.
"Протягом тижня, після того, як Болгарія прийме відповідні законодавчі акти, нагляд "Лукойлу" прийме рішення про перехід на схему, при якій він буде перераховувати свій реальний прибуток від переробки нафти в Болгарію", - заявив менеджмент російської компанії.
Угода виглядає вигідною для "Лукойлу", оскільки де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.
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