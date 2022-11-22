Білорусь слідом за Україною вимагає підвищення тарифів на транзит російської нафти

Білорусь запропонувала російській компанії "Транснафта" погодити підвищення тарифу на транзит нафти через територію країни на 39% з 1 січня 2023 року.

Про це повідомили у ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" (білоруський оператор нафтопроводу "Дружба"), передає російський Інтерфакс.

Білоруська сторона вказала підставою для підвищення тарифу "очікуване зниження вантажообігу білоруською системою нафтопроводів приблизно вдвічі наступного року".

З 1 лютого 2022 року Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Білорусії за погодженням з ФАС Росії підвищило на 7,4% тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ "Гомельтранснафта Дружба", розташованими на території республіки. Білоруська сторона пропонувала підвищити тариф на транзит нафти на 24,5%.

Відповідно до затвердженої на міжурядовому рівні методики, у разі відсутності узгодженого сторонами рішення щодо підвищення тарифів на прокачування нафти територією Білорусії, тариф підвищується на прогнозний рівень інфляції в Росії плюс 3 відсоткові пункти не пізніше 1 лютого.

Мінекономрозвитку прогнозує інфляцію в Росії на 2022 рік на рівні 12-12,4%, на 2023 рік - 5,5%. Банк Росії очікує інфляцію в країні в 2022 році в інтервалі 12-13%, в 2023 рік - в інтервалі 5-7%, в 2024 рік - на рівні 4%.

Як повідомлялося, напередодні стало відомо, що "Укртранснафта" через атаки Москви на об'єкти енергопостачання країни планує підвищити плату за транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро ($13,90 за тонну) з 1 січня.

Тариф на транзит російської нафти територією України з 1 квітня зріс із 9 євро до 11,5 євро за тонну.

Нагадаємо, 15 листопада поставки російської нафти до Східної Європи були припинені на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, була вражена артилерійським обстрілом. Того дня Росія випустила по Україні близько 100 ракет.