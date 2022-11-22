Фінансові новини
- |
- 22.11.22
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран почав збагачувати уран до 60% на заводі у Фордо
14:37 22.11.2022 |
Іран розпочав збагачення урану до 60% чистоти на ядерному об'єкті у Фордо з використанням каскаду центрифуг IR-6.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISNA.
Зазначається, що рішення про збільшення збагачення ірану було ухвалено у відповідь на резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ щодо іранської ядерної програми.
Також зазначено, що на об'єкті було проведено заміну центрифуг першого покоління сучаснішими пристроями типу IR-6, що призведе до значного збільшення виробничої потужності.
Додамо, що Іран вже збагачує уран до 60% в інших місцях, хоча це й значно нижче за 90%, які необхідні для збройового матеріалу. При цьому показник вищий за 20%, які Іран виробляв до угоди 2015 року про обмеження збагачення на рівні 3,67%.
Зазначимо, що раніше Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій закликало Іран співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ слідами урану, виявленим на трьох незаявлених об'єктах у країні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
|Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»
|ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іран почав збагачувати уран до 60% на заводі у Фордо
|Китай зменшив закупівлю російської нафти через анонсоване обмеження цін, – Bloomberg
|В окупантів залишилося 13% «Іскандерів», 37% «Калібрів» та половина Х-101 та Х-555 - Резніков
|В ЄС почали підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Росії – Politico
|Норвезька компанія планує вкласти $1,4 млрд у розробку родовища газу в Арктиці
|ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
Бізнес
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с