Іран почав збагачувати уран до 60% на заводі у Фордо

Іран розпочав збагачення урану до 60% чистоти на ядерному об'єкті у Фордо з використанням каскаду центрифуг IR-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISNA.

Зазначається, що рішення про збільшення збагачення ірану було ухвалено у відповідь на резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ щодо іранської ядерної програми.

Також зазначено, що на об'єкті було проведено заміну центрифуг першого покоління сучаснішими пристроями типу IR-6, що призведе до значного збільшення виробничої потужності.

Додамо, що Іран вже збагачує уран до 60% в інших місцях, хоча це й значно нижче за 90%, які необхідні для збройового матеріалу. При цьому показник вищий за 20%, які Іран виробляв до угоди 2015 року про обмеження збагачення на рівні 3,67%.

Зазначимо, що раніше Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій закликало Іран співпрацювати з розслідуванням МАГАТЕ слідами урану, виявленим на трьох незаявлених об'єктах у країні.



