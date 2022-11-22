В ЄС почали підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Росії – Politico

Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за більш жорсткі і швидкі санкції ЄС проти РФ, підштовхують інші столиці і Єврокомісію до того, щоб домовитися про верхню межу цін на нафту і дев'ятий пакет санкцій ЄС одночасно.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів.

Проте деякі дипломати ЄС невдоволені спробою цих країн повʼязати обмеження цін на нафту із новими санкціями, стверджуючи, що пакет ще не готовий і їхнє повʼязування лише ускладнить ситуацію, пише видання.

За словами двох посадовців, дев'ятий пакет санкцій буде зосереджений на багатьох окремих списках, спрямованих проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших діячів, які підтримують режим Путіна.

"Країни ЄС запропонували довгі списки імен, і експерти Комісії наразі опрацьовують їх, щоб переконатися, що вони можуть бути пов'язані з російською війною - що необхідно з юридичної точки зору для того, щоб санкції залишалися чинними, якщо вони будуть оскаржені в суді, як це часто буває", - пише Politico з посиланням на джерела.