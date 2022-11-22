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Норвезька компанія планує вкласти $1,4 млрд у розробку родовища газу в Арктиці
14:02 22.11.2022 |
Норвезька енергетична компанія Equinor заявила про намір інвестувати разом із партнерами 14,8 млрд крон ($1,44 млрд) у розвиток глибоководного газового родовища Irpa в Норвезькому морі. Про це йдеться на сайті компанії.
Підводний газовий проєкт забезпечить щорічний видобуток 20 млрд кубометрів газу для експорту до Європи через наявну інфраструктуру сусіднього шельфового родовища Aasta Hansteen та магістральний газопровід Polarled.
Газопровід з'єднує родовище з терміналом на півострові Нюгамна на західному побережжі Норвегії. Звідти він експортуватиметься підводним магістральним газопроводом Langeled до Великої Британії.
Видобування на родовищі Irpa планують почати у 2026 році. За прогнозами, воно даватиме газ до 2039 року.
Irpa розташоване на відстані приблизно 340 км західніше норвезького міста Буде. Його розробка - спільний проєкт Equinor Energy AS (51%) і компаній Wintershall DEA (19%), Petoro (20%), Shell (10%).
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