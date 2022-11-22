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Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
12:10 22.11.2022 |
Американська технологічна компанія Nvidia офіційно пішла з російського ринку.
Це випливає з її звітності за третій квартал 2022, передає "Комерсант".
За оцінками компанії, в 2022 році на частку Росії припадає близько 2% від загального обсягу продажу та 4% від продажів ігрового напряму. Прямі продаж за 2022 рік на російському ринку Nvidia вважає "несуттєвими".
У компанії зазначили, що усі фінансові операції з Росією призупинилися у жовтні.
Нагадаємо, у березні компанія Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії. У липні компанія перестала продовжувати та продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення для хмарного геймінгу. У жовтні стало відомо, що Nvidia закриє офіс у Росії до кінця жовтня через "неможливість забезпечити ефективну роботу співробітників".
Nvidia - це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.
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