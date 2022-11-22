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Поставки СПГ до Польщі збільшуються
12:03 22.11.2022 |
20 листопада компанія PKN Orlen отримала 50-ту поставку СПГ (скраплений природний газ) на терміналі СПГ у Свіноуйсьце, повідомляється на сайті компанії. У той же час минулого року кількість суден із прийнятою сировиною становила 30. Поставки наразі перевищили 3,8 млн тонн. Переважна більшість із них, 31 партія, були виготовлені в США.
Інтенсифікація імпорту газу морським шляхом є наслідком енергетичної кризи в Європі, яка триває вже більше року.
В Orlen зазначають, що збільшення поставок СПГ до Польщі було можливе завдяки розширенню LNG-терміналу в Свіноуйсьце. З початку цього року потужність його регазифікації зросла з 5 млрд куб до 6,2 млрд куб.
«Імпорт СПГ наразі є одним із основних джерел постачання природного газу для Польщі, забезпечуючи близько 40% попиту на цю сировину з початку 2022 року. Завдяки СПГ ми можемо гарантувати безперебійне постачання газу нашим клієнтам, незважаючи на триваючу енергетичну кризу в Європі», - стверджує Даніель Обайтек, генеральний директор Orlen, у прес-релізі. Він додає, що після злиття Orlen з PGNiG (фіналізоване 2 листопада) поставки СПГ будуть послідовно розвиватися для підтримки двох стратегічних цілей групи: енергетичної безпеки країни в процесі зеленої трансформації та підвищення значимості концерну. на зовнішніх ринках.
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