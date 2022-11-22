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1,3 тис. компаній з іноземним капіталом згорнули присутність на ринку РФ після початку війни в Україні, - KSE
11:54 22.11.2022 |
Майже 1300 компаній з іноземним капіталом згорнули присутність на ринку Росії після початку війни в Україні.
Про це йдеться в звіті KSE Institute, передають Українськi Новини.
"З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну 135 компаній з іноземним капіталом повністю вийшли з ринку РФ, ще 1144 у процесі виходу. Натомість 501 компанія перебуває в очікуванні, призупинивши поточні операції та інвестиції, а 1189 іноземних компаній досі працюють у РФ. Станом на 20 листопада компанії, які повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 282 тис. осіб персоналу, 34,5 млрд доларів річного доходу, 15,3 млрд доларів капіталу та 32,4 млрд доларів активів", - йдеться в ньому.
Аналітики KSE Institute зазначають, що серед лідерів за темпами виходу з ринку РФ - компанії, які зареєстровані у Фінляндії.
Зокрема, серед 87 фінських компаній у базі даних KSE Institute лише 14 продовжують діяльність у РФ, інші скоротили, обмежили чи зупинили роботу у РФ, або ж повністю вийшли з російського ринку.
"Серед тих, хто скоротив присутність у РФ - всесвітньо відомі компанії Nokia, Hesburger, Vianor, Nokian Tyres, Valio, Stockmann. 87 фінських компаній у РФ забезпечували роботою майже 22 тис. працівників та володіли активами на 5,5 млрд доларів. Найбільш активно фінські компанії у РФ були представлені у секторах автомобілебудування, електронної комерції, харчової промисловості, товарів широкого вжитку", - йдеться в звіті.
Як повідомляли Українськi Новини, загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України внаслідок військової агресії Росії проти України станом на вересень 2022 року склала понад 127 млрд доларів.
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