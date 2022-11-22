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Бельгія першою в ЄС легалізувала чотириденний робочий тиждень
11:42 22.11.2022 |
Бельгія першою в Євросоюзі легалізувала чотириденний робочий тиждень, пише Euronews.
гія першою в Євросоюзі легалізувала чотириденний робочий тиждень, пише Euronews.
У понеділок, 21 листопада, там набрали чинності законодавчі зміни, які дозволяють працювати лише чотири дні на тиждень замість традиційних п'яти.
Проте бельгійська модель відрізняється від тих, які тестують деякі держави Заходу. Якщо в інших країнах вводять додатковий вихідний, зберігаючи рівень зарплати, то бельгійцям пропонують інший варіант.
Вони зможуть працювати чотири дні на тиждень за умови, що робочий день триватиме 9,5 годин. Це означає, що робочий тиждень для них буде лише трохи коротшим, ніж традиційний, - 38 годин замість 40.
Заявлена мета таких змін - зробити внутрішній ринок праці більш гнучким і надати громадянам та компаніям більше свободи.
Проте не всі у Бельгії в захваті від нового рішення. Компанії побоюються, що новий "скорочений" робочий тиждень може створити організаційні проблеми, а профспілки попереджають, що це просто означає збільшення навантаження протягом робочих днів.
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