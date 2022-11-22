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РФ втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до ембарго – Bloomberg
23:43 21.11.2022 |
До набуття чинності ембарго ЄС (5 грудня) залишилося всього два тижні, а РФ вже втратила більше 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.
Про це пише Bloomberg.
За даними агентства, за 4 тижні до 18 листопада Росія відвантажувала всього 95 тис барелів на день у Роттердам. Це єдиний європейський напрямок морських перевезень, що залишився, за межами Середземноморсько-Чорноморського басейну.
Водночас на початку лютого - до вторгнення РФ в Україну - в порти регіону відвантажувались більш ніж 1,2 млн барелів на день.
При цьому таакі держави, як Литва, Франція та Німеччина, припинили імпорт кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.
"Три чверті нафти, завантаженої в балтійських портах Росії, зараз прямує до Азії, причому індійські нафтопереробники скуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США і Великої Британії, який, як очікується, буде прийнятий ЄС.
Це звільнить від санкцій вантажі, які будуть завантажені до того, як заборона вступить в силу 5 грудня, за умови, що вони будуть доставлені до 19 січня", - нагадує агентство.
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