Ердоган обмірковує наземну операцію в Сирії та Іраку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розглядає можливість початку наземної операції після авіаударів по позиціях курдів у Сирії та Іраку.

Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Глава Туреччини зазначив, що мова не йде про обмеження можливостей Анкари повітряними операціями.

"Ми ухвалимо рішення про те, яка кількість сухопутних сил потрібна, і зробимо відповідний крок", - сказав він.

Повітряні нальоти, в результаті яких у неділю в Сирії загинули близько 30 осіб, були здійснені у відповідь на атаку, в результаті якої 13 листопада в Стамбулі загинули шість людей і в якій Анкара звинувачує курдів-"терористів".

Ердоган також звинуватив Росію у невиконанні домовленостей у Сирії.

Він нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від терористів.

Удари у ніч на неділю були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) - обидві організації Анкара вважає терористичними.