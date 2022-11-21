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АНАЛІТИКА

Парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки

 

"Відділ закупівель працює на повну потужність. Тільки найближчими днями на затвердження до нижньої палати парламенту для затвердження надійдуть контракти на 25 млн євро", - зазначив представник Бундестагу.

Декілька джерел повідомили Reuters, що Німеччина щосили намагається збільшити оборонні закупівлі або навіть просто замінити зброю та боєприпаси, які вона передала Україні, після того як канцлер Олаф Шольц пообіцяв виділити 100 мільярдів євро на приведення збройних сил на повну бойову готовність.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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