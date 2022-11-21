Грудневе підвищення ставок ЄЦБ не стане останнім – член ради керуючих

Європейський центральний банк, ймовірно, продовжить підвищувати ключові процентні ставки у 2023 році з метою повернення інфляції в єврозоні до цільового рівня 2%.

Про це заявив член ради керуючих ЄЦБ Філіп Лейн в інтерв'ю Market News.

Він розповів, що на його думку, грудневе підвищення ставки не стане останнім.

"У грудні ми збільшимо ставки, і це наблизить їх до потрібного рівня. Однак єдиної платформи для розгляду їхнього дуже великого підйому, наприклад, на 75 базисних пунктів, більше немає", - пояснив Лейн.

На жовтневому засіданні ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 б.п. на жовтневому засіданні. Базова відсоткова ставка за кредитами була збільшена до 2%, ставка за депозитами - до 1,5%, ставка за маржинальними кредитами - до 2,25%.

Експерти очікують, що ЄЦБ підніме ставку за кредитами принаймні до 2% із 1,5% у грудні.

"Ставка за депозитами в 1,5%, як і раніше, нижча за той рівень, на якому вона має бути. Однак, враховуючи кумулятивний ефект уже здійснених підвищень, доводи "за" та "проти" подальшого підвищення змінюються. Нам необхідно буде оцінити перспективи інфляції на грудневому засіданні, а також зважити на той факт, що зараз ми вже знаходимося в іншій точці циклу і що вплив грошово-кредитної політики на економіку відбувається із затримкою", - сказав Лейн.