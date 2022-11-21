Фінансові новини
- |
- 21.11.22
- |
- 21:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Грудневе підвищення ставок ЄЦБ не стане останнім – член ради керуючих
16:44 21.11.2022 |
Європейський центральний банк, ймовірно, продовжить підвищувати ключові процентні ставки у 2023 році з метою повернення інфляції в єврозоні до цільового рівня 2%.
Про це заявив член ради керуючих ЄЦБ Філіп Лейн в інтерв'ю Market News.
Він розповів, що на його думку, грудневе підвищення ставки не стане останнім.
"У грудні ми збільшимо ставки, і це наблизить їх до потрібного рівня. Однак єдиної платформи для розгляду їхнього дуже великого підйому, наприклад, на 75 базисних пунктів, більше немає", - пояснив Лейн.
На жовтневому засіданні ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 б.п. на жовтневому засіданні. Базова відсоткова ставка за кредитами була збільшена до 2%, ставка за депозитами - до 1,5%, ставка за маржинальними кредитами - до 2,25%.
Експерти очікують, що ЄЦБ підніме ставку за кредитами принаймні до 2% із 1,5% у грудні.
"Ставка за депозитами в 1,5%, як і раніше, нижча за той рівень, на якому вона має бути. Однак, враховуючи кумулятивний ефект уже здійснених підвищень, доводи "за" та "проти" подальшого підвищення змінюються. Нам необхідно буде оцінити перспективи інфляції на грудневому засіданні, а також зважити на той факт, що зараз ми вже знаходимося в іншій точці циклу і що вплив грошово-кредитної політики на економіку відбувається із затримкою", - сказав Лейн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада випустила облігації на $500 мільйонів на підтримку України
|Ердоган обмірковує наземну операцію в Сирії та Іраку
|Ердоган: Росія не виконала свої зобов'язання у Сирії
|Люксмебург передасть Україні броньовані автомобілі HMMWV
|Парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки
|НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг
Бізнес
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg