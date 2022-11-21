Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Грудневе підвищення ставок ЄЦБ не стане останнім – член ради керуючих

 

Європейський центральний банк, ймовірно, продовжить підвищувати ключові процентні ставки у 2023 році з метою повернення інфляції в єврозоні до цільового рівня 2%.

Про це заявив член ради керуючих ЄЦБ Філіп Лейн в інтерв'ю Market News.

Він розповів, що на його думку, грудневе підвищення ставки не стане останнім.

"У грудні ми збільшимо ставки, і це наблизить їх до потрібного рівня. Однак єдиної платформи для розгляду їхнього дуже великого підйому, наприклад, на 75 базисних пунктів, більше немає", - пояснив Лейн.

На жовтневому засіданні ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 б.п. на жовтневому засіданні. Базова відсоткова ставка за кредитами була збільшена до 2%, ставка за депозитами - до 1,5%, ставка за маржинальними кредитами - до 2,25%.

Експерти очікують, що ЄЦБ підніме ставку за кредитами принаймні до 2% із 1,5% у грудні.

"Ставка за депозитами в 1,5%, як і раніше, нижча за той рівень, на якому вона має бути. Однак, враховуючи кумулятивний ефект уже здійснених підвищень, доводи "за" та "проти" подальшого підвищення змінюються. Нам необхідно буде оцінити перспективи інфляції на грудневому засіданні, а також зважити на той факт, що зараз ми вже знаходимося в іншій точці циклу і що вплив грошово-кредитної політики на економіку відбувається із затримкою", - сказав Лейн.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6887  0,26 0,65 40,4430  0,25 0,60
EUR 39,9750  0,26 0,65 41,0547  0,25 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,03 0,07 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес