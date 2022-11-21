Путін запровадив для росіян податок на сітро

Російський президент Владімір Путін підписав закон, який передбачає запровадження з 1 липня 2023 року акцизу на напої з умістом цукру в розмірі 7 рублів за літр.

Відповідний документ опубліковано на російському порталі правової інформації, пише "Коммерсант".

Акцизом обкладатимуть напої із вмістом цукру понад 5 г на 100 мл.

Держдума РФ ухвалила цей закон у другому та третьому читаннях 10 листопада. Спочатку планувалося запровадити акциз з початку 2023 року, але до другого читання термін запровадження відклали на півроку.

Російська влада розраховує, що ця ініціатива дозволить зібрати до федерального бюджету в умовах падіння доходів додатково 35 мільярдів рублів на рік. Проти ухвалення закону виступала російська Спілка виробників соків, води та напоїв, а найбільші виробники солодких напоїв у РФ вже оголосили про заморожування запланованих інвестицій у нові проєкти.

Як повідомлялося, Федеральний бюджет РФ за підсумками жовтня 2022 року отримав на 7,5 мільярда рублів менше нафтогазових доходів, ніж очікувалося.

За підсумками вересня 2022 року бюджет РФ недоотримав 22,7 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів.

З урахуванням падіння інших надходжень до федерального бюджету у жовтні Росія почала витрачати кошти з Фонду національного добробуту (ФНД) на покриття дефіциту бюджету у 2022 році.