Туреччина заявила про загибель трьох людей в результаті обстрілу з Сирії

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що в результаті мінометного обстрілу району Каркамиш міста Газіантеп членами терористичної організації YPG/PKK з Сирії загинули 3 людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Anadolu.

Губернатор Газіантепу Давут Гюль повідомив, що зі сходу Євфрату по районному центру Каркамиш терористичною організацією було випущено 5 мінометних снарядів.

Снаряди влучили у середню школу та два житлових будинки у райцентрі.

Один військовослужбовець та 7 поліцейських отримали поранення внаслідок ракет, випущених вчора з півночі Сирії членами терористичної організації YPG/PKK по району прикордонних воріт Ондюпинар у Кілісі.

4 ракети, випущені членами терористичної організації по району Каркамиш міста Газіантеп вчора ввечері, влучили у порожню місцевість.

Нагадаємо, Туреччина у відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі здійснила операцію "Меч-кіготь" на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов'язаних із терористичними організаціями.