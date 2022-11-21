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АНАЛІТИКА

У Євросоюзі пропонують будувати транспортні коридори в Середню Азію в обхід РФ

 

Європейський Союз має поглибити зв'язки з Центральною Азією, зокрема за допомогою будівництва транспортних коридорів у регіон, оминаючи Росію.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму блозі, передає пресслужба Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

За його словами, Центральна Азія впродовж століть відігравала ключову роль, об'єднуючи Далекий Схід з Європою, "коли товари та ідеї переміщалися Шовковим шляхом". Утім, відносини потрібно постійно оновлювати у світлі нових обставин, додав він.

Боррель наголошує, що подорожуючи Центральною Азією "відчувається нова динаміка", попри те, що Росія та Китай продовжують відігравати важливу роль у регіоні. Очевидно, що регіон прагне диверсифікувати свої відносини, і що вони бачать Євросоюз як свого партнера.

"Як ЄС, ми маємо чіткий інтерес скористатися цими змінами. Ми повинні поглибити наші зв'язки з регіоном і використати величезний потенціал, який він може запропонувати, з точки зору поставок енергії, критичної сировини та нових транспортних коридорів, які не залежать від Росії (до так званого Середнього коридору або Транскаспійського коридору)", - наголосив дипломат.

Він долав, що за останні десять років ЄС інвестував у регіон понад 100 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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