Трамп відмовився повертатися до Twitter

45-ий президент США Дональд Трамп заявив, що не буде повертатися у соціальну мережу Twitter, де його акаунт був заблокований після штурму Капітолія у 2021 році за підбурювання до насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я так не думаю, бо не бачу для цього (повернення у Twitter) ніяких причин. У Twitter багато проблем, самі бачите, що там відбувається: залучення падає, багато фейкових акаунтів. А TruthSocial посів місце (Twitter) для багатьох людей, і я не бачу, щоб вони поверталися в Twitter", - сказав Трамп на конференції Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.

Республіканець також наголосив, що TruthSocial - заснована ним у 2021 році соціальна мережа, орієнтована на прихильників правих - набуває популярності, а його охоплення там "неймовірне" і "краще, ніж було у Twitter".

Водночас Трамп похвалив рішення Ілона Маска придбати соцмережу.

"Мені подобається, що він придбав його (Twitter), він (Маск) мені завжди подобався. Я знайшов із ним спільну мову під час свого президентства. Я завжди (казав), що він ще той персонаж, але мені, як правило, подобаються такі люди", - додав він.

Як повідомлялося, за рішенням нового власника та керівника Twitter Ілона Маска адміністрація мережі відновила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. На момент написання новини на акаунт підписалися вже понад 83 мільйони користувачів.

Як відомо, адміністрація соцмережі Twitter видалила аккаунт політика після того, як його прихильники увірвалися до Капітолія 6 січня. Вважають що їх спонукала до цього промова Трампа, а також його повідомлення, що містили норму ненависті та неправдиві повідомлення про вибори у США. Тоді ж соцмережа заблокувала низку противників Байдена та сторінок, підконтрольних Трампу. Повідомлялося що аккаунт закритий "назавжди".

Примітно, що у відновленому аккаунті Трампа лишилися усі позначки про те, що його повідомлення місять fake news. Інші сторінки, афілійовані з Трампом, наразі лишаються недоступними - наприклад, @TeamTrump.