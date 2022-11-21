Фінансові новини
- |
- 21.11.22
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
10:31 21.11.2022 |
Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що акаунт Дональда Трампа відновили після проведення опитування, в якому користувачі підтримали цей крок.
"Народ висловився", - написав Маск у Twitter, повідомивши, що 51,8% із більш ніж 15 мільйонів користувачів Twitter проголосували за скасування заборони.
Однак колишній президент США, чий обліковий запис заблокували у 2021 році, можливо, не повернеться на платформу. Раніше він заявив: "Я не бачу жодних причин для цього".
Колишнє керівництво Twitter через кілька днів після того, як 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися до Капітолія США у Вашингтоні, призупинили дію його облікового запису.
Та ж доля спіткала акаунти Дональда Трампа у Facebook, Instagram та YouTube, які мали десятки мільйонів підписників.
Через кілька місяців він запустив свою власну платформу соціальних мереж, Truth Social.
Минулого тижня Трамп оголосив, що знову балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.
Ілон Маск, найбагатша людина у світі, отримав контроль над Twitter у жовтні в результаті угоди вартістю 44 млрд доларів і одразу розпочав серію радикальних реформ у компанії. Ці кроки викликали побоювання, що правила Twitter щодо пропаганди насильства та дезінформації можуть бути ослаблені.
Коли до проміжних виборів у США 8 листопада залишався тиждень, Маск так відповів на питання про те, чи відновить він обліковий запис Трампа: "Якби мені давали долар за кожне питання, чи повернеться Трамп на цю платформу, Twitter карбував би гроші!".
На цьому тижні він повідомив співробітникам, що офісні будівлі компанії будуть тимчасово закриті - як очікується, співробітники повернуться до офісів у понеділок.
В останні дні сотні співробітників Twitter написали заяву про звільнення, після того, як Ілон Маск прямим текстом порадив піти всім, хто не готовий тяжко працювати - або, як сформулював сам бізнесмен, не згоден на "подовжений робочий день високої інтенсивності".
Чи поверне Трамп свій рупор?
Джеймс Клейтон, кореспондент з питань технологій у Північній Америці
Дональд Трамп знав, що це опитування має велике значення - попри те, що офіційно він не хоче повертатися до Twitter.
Він закликав своїх підписників на Truth Social взяти участь в опитуванні. "Голосуйте зараз із позитивним настроєм, але не хвилюйтеся, ми нікуди не йдемо. Truth Social - особлива мережа", - сказав він.
Це дивна заява. Якщо Трамп не думає про повернення, то навіщо закликати своїх послідовників голосувати?
Частково проблема Трампа полягає в тому, що у Truth Social відносно мало користувачів в порівнянні з Twitter. У вересні аналітики компанії Sensor Tower підрахували, що Truth Social завантажили лише 92 тисячі людей. За той же період Twitter завантажили майже 15 мільйонів людей.
Трамп хотів би повернути свій рупор. Twitter був його улюбленою програмою, платформою, яку він використовував, щоб мобілізувати прихильників і домінувати в новинах.
Але хоча в Twitter він мав би набагато більше охоплення, він зацікавлений і в тому, щоб Truth Social досягла успіху. Додаток належить компанії Trump Media & Technology Group, і, якщо він повернеться до Twitter, незрозуміло, як Truth Social зможе продовжувати роботу.
Частково це пояснює, чому Дональд Трамп поки що не поспішає повертатися до Twitter.
Але в довгостроковій перспективі йому доведеться порівнювати фінансові рішення з політичними, і з огляду на намір знову балотуватися в президенти виключати його повернення на популярну платформу не варто.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада випустила облігації на $500 мільйонів на підтримку України
|Ердоган обмірковує наземну операцію в Сирії та Іраку
|Ердоган: Росія не виконала свої зобов'язання у Сирії
|Люксмебург передасть Україні броньовані автомобілі HMMWV
|Парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки
|НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг
Бізнес
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg