Іран буде виготовляти свої дрони на території Росії, – WP

Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, Росія тихо досягла угоди з Іраном про початок виробництва сотень безпілотних літальних апаратів із зброєю на території Росії.

Про це пише The Washington Post із посиланням на трьох чиновників, знайомих із цим питанням.

Як повідомляється, російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проєктів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців.

За словами офіційних осіб, ця угода, якщо вона буде повністю реалізована, означатиме подальше поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав вирішальну підтримку невдалій військовій кампанії Москви в Україні.

Придбавши власну конвеєрну лінію, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем зброї, які за останні тижні змінили характер війни в Україні.

Для Москви ця угода може задовольнити критичну потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев'яти місяців боїв.

За словами офіційних осіб, домовленості також пропонують значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Хоча Тегеран намагався показати себе нейтральним у війні з Україною, поява іранських безпілотників над українськими містами викликала погрози нових економічних санкцій з боку Європи. Лідери Ірану можуть вважати, що вони зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії, заявили чиновники.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія внесла до санкційних списків виробника іранських дронів, які Росія використовує для ударів по об'єктах інфраструктури в Україні, а також низку представників військового командування Ірану та російських топ-менеджерів.

Як повідомлялося, раніше США запровадили санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.

Пізніше уряд Швейцарії ввів санкції проти трьох громадян Ірану й одного підприємства-виробника дронів за постачання БПЛА іранського виробництва Росії.