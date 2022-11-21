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АНАЛІТИКА

Протести в Ірані: Загинули щонайменше 378 людей

 

У ході протестів в Ірані, які спалахнули через смерть дівчини після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу", та тривають понад два місяці, загинули 378 людей, включаючи 47 дітей. Про це 19 листопада повідомила правозахисна організація Iran Human Rights.

Голова організації Махмуд Амірі-Могаддам заявив інформаційному агентству AFP, що іранський уряд приписує вбивство демонстрантів терористичній організації "Ісламська держава", прагнучи використати такий підхід "як привід для ширшого застосування зброї".

Правозахисна група Hengaw, яка базується в Норвегії, також повідомила журналістам, що за останні п'ять днів "значно збільшилось використання летальної зброї під час атак на протестувальників".

Крім того, активісти звинувачують іранські сили безпеки у таємному похованні вбитих демонстрантів, щоби їхні похорони не викликали нових протестів проти керівництва держави.

Сотні протестувальників в Ірані чекають на суд

Антиурядові демонстрації в Ірані почалися в середині вересня після смерті в Тегерані 22-річної курдки Махси Аміні, яка померла за кілька днів після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу". За офіційною версією влади, дівчина померла через наслідки хірургічної операції з видалення пухлини мозку, зробленої їй у віці восьми років. Рідні ж стdерджують, що вона мала чудовий стан здоров'я до затримання, а причиною її смерті стали побої поліцією.

Мітинги проходять приблизно в ста містах країни.

Тільки в Тегерані станом на кінець жовтня були обвинувачені 315 осіб - їм інкримінують "змову з метою підриву безпеки країни", "пропагандистську діяльність проти уряду" та "порушення громадського порядку". Деяких звинувачують в незаконному носінні зброї, нанесенні поранень правоохоронцям, а також знищенні та підпалі громадського та урядового майна "з метою підриву безпеки країни".

Правозахисники також повідомляли про викрадення демонстрантів в Ірані та про тиск на їхніх родичів.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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