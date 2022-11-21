Фінансові новини
- |
- 21.11.22
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Токаєв переміг на президентських виборах у Казахстані з 81,31%
11:52 21.11.2022 |
Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на виборах глави держави, що відбулися 20 листопада, з 81,31% голосів виборців, повідомив у понеділок попередні підсумки виборів голова Центральної виборчої комісії країни Нурлан Абдиров.
"Токаєв Касим-Жомарт Кемельович набрав 6 млн 456 тис. 392 голоси або 81,31%", - сказав Абдиров на засіданні Центрвиборчкому.
"Проти всіх" на виборах президента Казахстану проголосували 5,8% виборців. Отже, це друге місце за кількістю голосів.
За даними ЦВК, Каракат Абден, висунута альянсом соцпрацівників, набрала 2,60% голосів виборців.
Кандидат від опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ЗСДП) Нурлан Авесбаєв набрав 2,22% голосів.
За претендента від народно-демократичної патріотичної партії "Ауил" Жигулі Дайрабаєва проголосували 3,42% виборців.
Кандидат від республіканського об'єднання "Співдружність профспілок Казахстану "Аманат" Мейрам Кажікен набрав 2,53% голосів виборців.
Салтанат Турсинбекова, претендент від громадського об'єднання "Козак аналари - дестурге жол" (Казахські матері - шлях до звичаїв), набрала 2,12% голосів.
Явка виборців на позачергових виборах президента Казахстану, за уточненими даними Центрвиборчкому, становила 69,44%, повідомив голова ЦВК. При цьому з 11 млн 953 тис. громадян, які мають виборче право, проголосували 8 млн 300 тис. 046 осіб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
|Прем'єр Британії у Києві пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами
|Скандал у НОК України. Що відбувається і чому
|Марош Шефчович, віцепрезидент Єврокомісії: Сировинні матеріали можуть перетворити Україну на світову суперсилу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Канада випустила облігації на $500 мільйонів на підтримку України
|Ердоган обмірковує наземну операцію в Сирії та Іраку
|Ердоган: Росія не виконала свої зобов'язання у Сирії
|Люксмебург передасть Україні броньовані автомобілі HMMWV
|Парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлю нового озброєння та військової техніки
|НАТО не планує запроваджувати безпольотну зону над Україною, - Столтенберг
Бізнес
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії
|Qualcomm представила флагманський чіп Snapdragon 8 Gen 2 - потужний ШІ-двигун, Wi-Fi 7 і швидкість 5G до 10 Гбіт/с
|Найбільше у світі рекламне агентство оголосило розміщення реклами у Twitter «високим ризиком»
|Google заплатить $391,5 млн за приховане відстеження історії місцезнаходження користувачів
|Маск без попередження звільнив тисячі аутсорсингових модераторів Twitter, – ЗМІ
|Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg