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АНАЛІТИКА

Токаєв переміг на президентських виборах у Казахстані з 81,31%

 

Нинішній президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобуває перемогу на виборах глави держави, що відбулися 20 листопада, з 81,31% голосів виборців, повідомив у понеділок попередні підсумки виборів голова Центральної виборчої комісії країни Нурлан Абдиров.

"Токаєв Касим-Жомарт Кемельович набрав 6 млн 456 тис. 392 голоси або 81,31%", - сказав Абдиров на засіданні Центрвиборчкому.

"Проти всіх" на виборах президента Казахстану проголосували 5,8% виборців. Отже, це друге місце за кількістю голосів.

За даними ЦВК, Каракат Абден, висунута альянсом соцпрацівників, набрала 2,60% голосів виборців.

Кандидат від опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії (ЗСДП) Нурлан Авесбаєв набрав 2,22% голосів.

За претендента від народно-демократичної патріотичної партії "Ауил" Жигулі Дайрабаєва проголосували 3,42% виборців.

Кандидат від республіканського об'єднання "Співдружність профспілок Казахстану "Аманат" Мейрам Кажікен набрав 2,53% голосів виборців.

Салтанат Турсинбекова, претендент від громадського об'єднання "Козак аналари - дестурге жол" (Казахські матері - шлях до звичаїв), набрала 2,12% голосів.

Явка виборців на позачергових виборах президента Казахстану, за уточненими даними Центрвиборчкому, становила 69,44%, повідомив голова ЦВК. При цьому з 11 млн 953 тис. громадян, які мають виборче право, проголосували 8 млн 300 тис. 046 осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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