Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Британії розглядає зняття торговельних бар'єрів з ЄС

 

Прем'єр Сполученого Королівства Ріші Сунак шукає шляхи усунення торговельних бар'єрів Великої Британії з ЄС, включаючи потенційні відносини у швейцарському стилі, які потенційно можуть викликати гнів багатьох у правому крилі його Консервативної партії.

Про це повідомляє Times.

Торговельні відносини Швейцарії та ЄС побудовані на низці двосторонніх угод, за якими вимагається більш ліберального ставлення до міграції з ЄС, ніж була б готова прийняти фракція партії, яка виступає за Brexit.

"Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним", - повідомила газета Times про слова лорда Фроста в п'ятницю. 

Фрост і колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон виключили такий підхід, оскільки вони склали мандат Великобританії на переговори в 2020 році. Велика Британія почала працювати над новою торговою угодою зі Швейцарією в квітні 2022 року, коли Джонсон ще був прем'єр-міністром.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Британія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6887  0,26 0,65 40,4430  0,25 0,60
EUR 39,9750  0,26 0,65 41,0547  0,25 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,03 0,07 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес