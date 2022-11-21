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80 держав підписали декларацію про незастосування вибухових боєприпасів у містах
09:04 21.11.2022 |
До Декларації про захист цивільних осіб від застосування вибухової зброї в населених районах приєдналися загалом 80 держав, зокрема три постійні члени Ради Безпеки ООН - США, Велика Британія та Франція.
Про це повідомило міністерство закордонних справ Ірландії, яка була посередником в укладанні документу, передає "Європейська правда".
Серед іншого, декларація зобов'язує підписантів забезпечити, щоб їхні збройні сили обмежували або утримувалися від "застосування вибухової зброї в населених районах, коли можна очікувати, що її використання може завдати шкоди цивільному населенню або цивільним об'єктам".
Декларація була ініційована колишнім послом Ірландії при ООН у Женеві Майклом Гаффі та заступником чинного посла Джеймі Волшем. Її узгодження тривало три роки за участю ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й представників неурядових організацій.
Хоча вона вперше була задумана на тлі громадянської війни в Сирії та інших конфліктів на Близькому Сході - в секторі Газа, Ємені та інших країнах, ще більшої актуальності вона набула у зв'язку з війною в Україні.
За даними британської неурядової організації Action on Armed Violence, 91% загиблих і поранених від вибухових пристроїв у містах за останнє десятиліття були цивільними. Причому цей показник зріс до 98%, якщо врахувати обстріли української цивільної інфраструктури Росією.
Документ було остаточно схвалено 17 червня 2022 року на засіданні ООН у Женеві. Серед її підписантів - три постійні члени Ради Безпеки ООН (США, Франція та Британія), 23 з 30 членів НАТО, а також Бразилія, Японія та Палестина.
Водночас декларацію не підписали Росія, Сирія, Ізраїль та Саудівська Аравія, а також Україна.
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