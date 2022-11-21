Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

80 держав підписали декларацію про незастосування вибухових боєприпасів у містах

 

До Декларації про захист цивільних осіб від застосування вибухової зброї в населених районах приєдналися загалом 80 держав, зокрема три постійні члени Ради Безпеки ООН - США, Велика Британія та Франція.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Ірландії, яка була посередником в укладанні документу, передає "Європейська правда".

Серед іншого, декларація зобов'язує підписантів забезпечити, щоб їхні збройні сили обмежували або утримувалися від "застосування вибухової зброї в населених районах, коли можна очікувати, що її використання може завдати шкоди цивільному населенню або цивільним об'єктам".

Декларація була ініційована колишнім послом Ірландії при ООН у Женеві Майклом Гаффі та заступником чинного посла Джеймі Волшем. Її узгодження тривало три роки за участю ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й представників неурядових організацій.

Хоча вона вперше була задумана на тлі громадянської війни в Сирії та інших конфліктів на Близькому Сході - в секторі Газа, Ємені та інших країнах, ще більшої актуальності вона набула у зв'язку з війною в Україні.

За даними британської неурядової організації Action on Armed Violence, 91% загиблих і поранених від вибухових пристроїв у містах за останнє десятиліття були цивільними. Причому цей показник зріс до 98%, якщо врахувати обстріли української цивільної інфраструктури Росією.

Документ було остаточно схвалено 17 червня 2022 року на засіданні ООН у Женеві. Серед її підписантів - три постійні члени Ради Безпеки ООН (США, Франція та Британія), 23 з 30 членів НАТО, а також Бразилія, Японія та Палестина.

Водночас декларацію не підписали Росія, Сирія, Ізраїль та Саудівська Аравія, а також Україна.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6887  0,26 0,65 40,4430  0,25 0,60
EUR 39,9750  0,26 0,65 41,0547  0,25 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,03 0,07 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес