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«Кіготь-меч»: Туреччина здійснила операцію на півночі Сирії та Іраку у відповідь на теракт у Стамбулі
08:25 21.11.2022 |
Туреччина у відповідь на теракт у Стамбулі в ніч проти неділі здійснила операцію «Кіготь-меч» на півночі Сирії та Іраку, в межах якої, як вона стверджує, військова авіація знищила 89 цілей, пов'язаних із терористичними організаціями.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У заяві міністерства оборони Туреччини стверджується, що удари були спрямовані на бази Робітничої партії Курдистану (РПК) і афілійованого з ним сирійського курдського ополчення "Загони народної самооборони" (YPG) - обидві організації Анкара вважає терористичними.
Серед 89 знищених цілей на півночі Сирії та Іраку, зазначає відомство, були укриття, тунелі та склади боєприпасів, а також ватажки терористів.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що були вжиті всі необхідні заходи, аби уникнути шкоди невинним людям, додавши, що "тільки і тільки терористи і структури, що належать терористам, були мішенню".
Сирійські демократичні сили (СДС) - курдське збройне угруповання, яке бореться проти влади Башара Асада у Сирії - заявили, що турецькі удари зруйнували цивільну інфраструктуру, зокрема зерносховища, електростанцію і лікарню, й пообіцяли дати Анкарі відповідь.
За даними моніторингового центру "Сирійська обсерваторія за права людини", унаслідок ударів Туреччини загинула щонайменше 31 людина - але не уточнюється, чи йдеться лише про цивільних. Тим часом сирійська державна агенція SANA процитувала військове джерело, яке підтвердило загибель кількох військовослужбовців унаслідок "турецької агресії".
Як нагадує Reuters, "Меч-кіготь" - це третя за останні роки операція Туреччини в Сирії, спрямована на боротьбу із курдськими угрупованнями, що їх Анкара вважає терористичними. На півночі Іраку турецькі авіаудари, спрямовані проти курдів, відбуваються регулярно.
Операція "Меч-кіготь" є відповіддю на теракт на стамбульському проспекті Істікляль 13 листопада, в результаті якого загинули шість осіб і понад 80 отримали поранення.
Туреччина звинуватила в теракті Робітничу партію Курдистану, хоча жодне угруповання так і не взяло на себе відповідальність за вибухи, а РПК і очолювані курдами Сирійські демократичні сили заперечили свою причетність до них.
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