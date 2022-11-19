Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США не вважають загрозою ракету КНДР, яка була здатна досягти їх територію

 

Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета була здатна досягти території США. Проте Вашингтон не вважає таку ситуацію загрозливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Яким би тривожним не був цей запуск, ми не вважали його загрозою для США", - сказав Кірбі.

Таким чином координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому прокоментував останній запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, яка може нести кілька боєголовок і вразити материкову частину США.

Представники Австралії, Канади, Нової Зеландії, США, Південної Кореї та Японії заявили в п'ятницю про готовність дати рішучу відповідь на подібні випробування, одночасно закликавши КНДР до дипломатії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,8906
  0,1225
 0,32

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9500  0,04 0,09 40,6890  0,07 0,18
EUR 40,2350  0,09 0,23 41,3040  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9050  0,01 0,01 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес