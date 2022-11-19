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У США не вважають загрозою ракету КНДР, яка була здатна досягти їх територію
23:12 18.11.2022 |
Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета була здатна досягти території США. Проте Вашингтон не вважає таку ситуацію загрозливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
"Яким би тривожним не був цей запуск, ми не вважали його загрозою для США", - сказав Кірбі.
Таким чином координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому прокоментував останній запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, яка може нести кілька боєголовок і вразити материкову частину США.
Представники Австралії, Канади, Нової Зеландії, США, Південної Кореї та Японії заявили в п'ятницю про готовність дати рішучу відповідь на подібні випробування, одночасно закликавши КНДР до дипломатії.
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