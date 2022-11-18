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АНАЛІТИКА

Франція, Німеччина та Іспанія домовилися про наступний етап розробки винищувача - ЗМІ

 

Франція, Німеччина та Іспанія досягли домовленості про початок наступного етапу розробки нового винищувача, який отримав назву FCAS, найбільшого в Європі оборонного проєкту з орієнтовною вартістю понад 100 мільярдів євро.

Про це агентству Reuters повідомили у п'ятницю два джерела, пише "Європейська правда".

Джерело у французькому уряді підтвердило, що галузі промисловості, які нещодавно вважалися головним каменем спотикання на шляху до угоди, дійшли згоди для переходу до наступного етапу проєкту військового літака.

За попередньою інформацією, очікується, що наступний етап розробки Future Combat Air System буде коштувати близько 3,5 мільярда євро, які будуть розділені порівну між трьома країнами.

Компанії Dassault Aviation, Airbus та Indra побудують військовий літак, який, як очікується, буде введений в експлуатацію з 2040 року, з метою заміни французьких винищувачів Rafale і німецьких Eurofighter.

Президент Франції Еммануель Макрон, а пізніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель у липні 2017 року вперше оголосили про плани щодо FCAS.
 

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