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АНАЛІТИКА

У Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки

 

Управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало три приватні літаки, які належать росіянам. Причиною цього рішення є підозра, що літаки належать або використовуються особами, які перебувають під санкціями.

Про це повідомляє Yle.

За даними видання, ці літаки належать російському бізнесмену Сергію Грищенку, їх експлуатує фінська компанія Polar Aviation Оy.

Підозри иакож можуть ґрунтуватися на зв'язках Polar Aviation з олігархом Геннадієм Тимченком, який внесений до списків санкцій ЄС і США. Тимченко - громадянин Фінляндії та Росії. Водночас Polar Aviation заперечує зв'язки з ним.

Компанія відмовилася надати фінській владі списки пасажирів за 2021-2022 роки. У рішенні Управління зі стягнення боргів йдеться про те, що на перше прохання фінської влади компанія відповіла відмовою, після повторного прохання надала неповні списки.

Три конфісковані літаки були внесені до реєстру повітряних суден у Фінляндії у серпні 2021 року. З того часу літаки здійснили сотні польотів, наприклад, до Відня, Гамбурга, Марокко, Італії та Дубая.

Загалом із лютого 2022 року Управлінням зі стягнення боргів здійснено 187 санкційних вилучень та тимчасових заходів на суму майже 200 млн євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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