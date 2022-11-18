ЄЦБ через інфляцію підвищить ставки до рівнів, що пригнічують економічне зростання – Лагард

Європейському центральному банку (ЄЦБ), ймовірно, доведеться підняти основні відсоткові ставки до рівнів, які обмежуватимуть економічну активність, щоб знизити рекордно високу інфляцію в єврозоні, заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

"Ми очікуємо подальшого підвищення ставок, оскільки простої відмови від стимулювальної політики може виявитися недостатньо. Зрештою, ми підвищимо ставки до рівнів, які дозволять нам повернути інфляцію до нашого середньострокового цільового показника", - сказала Лагард під час виступу у Франкфурті в п'ятницю.

Лагард зазначила, що ризик рецесії в єврозоні посилився, однак самого економічного спаду буде недостатньо, щоб стримати інфляцію.

"Темпи зростання споживчих цін є надто високими. Історичний досвід дозволяє припустити, що рецесія не зможе суттєво сповільнити темпи інфляції, принаймні, у короткостроковій перспективі", - сказала вона.

На жовтневому засіданні ЄЦБ усі три ключових відсоткових ставки підвищили на 0,75 в/п. Базова відсоткова ставка була збільшена до 2%.