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Австрія вводить податок на надприбутки енергокомпаній
13:58 18.11.2022 |
Уряд Австрії оголосив про введення податку в 40% на непередбачений прибуток для компаній нафтогазового сектора. Про це пише агентство Reuters.
Новий податок відповідає досягнутій у вересні країнами ЄС угоді про введення збору не менш як 33% для перерозподілу частини додаткового доходу, отриманого енергокомпаніями завдяки різкому зростанню цін, значною мірою спричиненому вторгненням Росії в Україну, пояснюють в агентстві.
Для австрійських нафтогазових компаній податок у 40% застосовуватиметься до прибутку, який на 20% перевищує середній показник прибутку за попередні чотири роки. Компанії можуть знизити ставку податку до 33%, якщо інвестуватимуть у відновлювані джерела енергії.
Податок застосовуватиметься заднім числом з 1 липня цього року до кінця наступного року.
Окрема система застосовуватиметься до електроенергетичних компаній. Якщо вони продаватимуть електроенергію за ціною, вищою за 140 євро за МВт-годину, то з додаткового доходу зніматиметься 90%. Поріг може бути збільшений до 180 євро за МВт-годину, якщо ці компанії інвестують у відновлювані джерела енергії
Цей податок застосовуватиметься з 1 грудня цього року до кінця 2023 року.
Податок на надприбутки енергокомпаній має зібрати приблизно від двох до чотирьох мільярдів євро, прогнозують у міністерстві фінансів Австрії.
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