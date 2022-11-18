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АНАЛІТИКА

Австрія вводить податок на надприбутки енергокомпаній

 

Уряд Австрії оголосив про введення податку в 40% на непередбачений прибуток для компаній нафтогазового сектора. Про це пише агентство Reuters.

Новий податок відповідає досягнутій у вересні країнами ЄС угоді про введення збору не менш як 33% для перерозподілу частини додаткового доходу, отриманого енергокомпаніями завдяки різкому зростанню цін, значною мірою спричиненому вторгненням Росії в Україну, пояснюють в агентстві.

Для австрійських нафтогазових компаній податок у 40% застосовуватиметься до прибутку, який на 20% перевищує середній показник прибутку за попередні чотири роки. Компанії можуть знизити ставку податку до 33%, якщо інвестуватимуть у відновлювані джерела енергії.

Податок застосовуватиметься заднім числом з 1 липня цього року до кінця наступного року.

Окрема система застосовуватиметься до електроенергетичних компаній. Якщо вони продаватимуть електроенергію за ціною, вищою за 140 євро за МВт-годину, то з додаткового доходу зніматиметься 90%. Поріг може бути збільшений до 180 євро за МВт-годину, якщо ці компанії інвестують у відновлювані джерела енергії

Цей податок застосовуватиметься з 1 грудня цього року до кінця 2023 року.

Податок на надприбутки енергокомпаній має зібрати приблизно від двох до чотирьох мільярдів євро, прогнозують у міністерстві фінансів Австрії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Австрія
 

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