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Туреччина змінить вимоги до страхування танкерів, це завадить експорту російської нафти, – Bloomberg
13:45 18.11.2022 |
Туреччина з 1 грудня вводить додаткову вимогу до танкерів, що перевозять сиру нафту, для проходу через протоки. Відправники нафти, маршрут яких проходить через Босфор і Дарданелли, повинні будуть довести наявність страховки.
Про це пише Bloomberg із посиланням на турецький Мінтранс. Це може заблокувати прохід танкерів із російською нафтою.
Відповідно до нових вимог судам, що перевозять нафту, необхідно мати лист від страхової компанії, який підтверджує наявність у судна P&I-страхування (Protection and Indemnity, "захист і компенсація"). Така форма страхування дозволить Анкарі покрити свою відповідальність у разі завдання шкоди довкіллю, вантажу або третім особам, а також штрафи та стягнення під час експлуатації своїх судів.
У циркулярі Мінтрансу Туреччини йдеться, що якщо судна проходитимуть через протоки незастрахованими, водним шляхам може бути завдано значної шкоди. Крім того, рух усіх суден у протоці може бути зупинено, якщо незастраховане судно потрапить до аварії.
Видання зазначає, що нові вимоги можуть обмежити постачання нафти з Росії, оскільки у грудні також набувають чинності додаткові обмеження Євросоюзу (ЄС) та Великобританії на торгівлю з Росією.
Турецький чиновник із системи контролю за морськими перевезеннями підтвердив Bloomberg, що нові правила пов'язані із дотриманням європейських санкцій, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася.
Нові правила, за його словами, вплине на танкери з російською сировиною, якщо їм не вдасться отримати страхові гарантії на відшкодування збитків у разі надзвичайних подій, таких як розлив нафти. Рішення пов'язане з необхідністю забезпечити безпеку проток, наголосив він.
Під загрозою може опинитися весь експорт російської нафти з Новоросійська - близько 650 тис. барелів на добу.
США та Великобританія ще в березні ввели ембарго на російську нафту та нафтопродукти через військові дії Росії в Україні, слідом за ними ЄС вирішив до 5 грудня відмовитися від морських поставок нафти з РФ.
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