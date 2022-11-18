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АНАЛІТИКА

США зберуть союзників через запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс скличе зустріч світових лідерів у Бангкоку на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, щоб обговорити запуск ракети Північною Кореєю.

Про це повідомив у п'ятницю представник Білого дому, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Посадовець сказав, що до Гарріс приєднаються високопоставлені лідери Австралії, Японії, Південної Кореї, Канади та Нової Зеландії під час зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У п'ятницю Північна Корея ймовірно запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала лише за 200 кілометрів від Японії. 

Неофіційно джерела з військових кіл повідомляли, що це знову могла бути Hwasong-17, аналогічну якій випробовували 3 листопада, але випробування тоді було невдалим. 

Це найпотужніша з ракет, з можливою дальністю до 15 тисяч кілометрів. 

Північна Корея раніше заявила, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".
Ключові теги: США, КНДР
 

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