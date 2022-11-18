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США зберуть союзників через запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети
12:00 18.11.2022 |
Віцепрезидентка США Камала Гарріс скличе зустріч світових лідерів у Бангкоку на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, щоб обговорити запуск ракети Північною Кореєю.
Про це повідомив у п'ятницю представник Білого дому, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Посадовець сказав, що до Гарріс приєднаються високопоставлені лідери Австралії, Японії, Південної Кореї, Канади та Нової Зеландії під час зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
У п'ятницю Північна Корея ймовірно запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала лише за 200 кілометрів від Японії.
Неофіційно джерела з військових кіл повідомляли, що це знову могла бути Hwasong-17, аналогічну якій випробовували 3 листопада, але випробування тоді було невдалим.
Це найпотужніша з ракет, з можливою дальністю до 15 тисяч кілометрів.
Північна Корея раніше заявила, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".
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