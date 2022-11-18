США зберуть союзників через запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети

Віцепрезидентка США Камала Гарріс скличе зустріч світових лідерів у Бангкоку на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, щоб обговорити запуск ракети Північною Кореєю.

Про це повідомив у п'ятницю представник Білого дому, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Посадовець сказав, що до Гарріс приєднаються високопоставлені лідери Австралії, Японії, Південної Кореї, Канади та Нової Зеландії під час зустрічі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У п'ятницю Північна Корея ймовірно запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала лише за 200 кілометрів від Японії.

Неофіційно джерела з військових кіл повідомляли, що це знову могла бути Hwasong-17, аналогічну якій випробовували 3 листопада, але випробування тоді було невдалим.

Це найпотужніша з ракет, з можливою дальністю до 15 тисяч кілометрів.

Північна Корея раніше заявила, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".