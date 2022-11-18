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Євросоюз заморозив російських активів на 68 мільярдів євро, – ЗМІ
11:07 18.11.2022 |
Європейський Союз заморозив російські активи на загальну суму 68 млрд євро, більшість з яких перебуває у Бельгії.
Про це повідомляє Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.
Відповідно до документу, у Бельгії заморожено активів на 50 млрд євро. Друге місце обіймає Люксембург - 5,5 млрд євро. На ці дві країни, а також Італію, Німеччину, Ірландію, Австрію та Францію припадає 90% заморожених активів Росії.
Водночас, як уточнює видання, ЄС не знає, скільки з цих коштів можна віднести до національних резервів Росії. У тексті документа зазначена сума 33,8 млрд євро із позначкою "у процесі оцінювання, тому не для цитування".
Наразі Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином. Це має спростити процес конфіскації активів. Ухвалення закону, згідно з документом, неочікувано гальмує Польща. Країна повністю підтримує рішення, проте у Варшаві спочатку хочуть ухвалити відповідний закон на національному рівні.
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