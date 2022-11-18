Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз заморозив російських активів на 68 мільярдів євро, – ЗМІ

 

Європейський Союз заморозив російські активи на загальну суму 68 млрд євро, більшість з яких перебуває у Бельгії.

Про це повідомляє Politico із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії.

Відповідно до документу, у Бельгії заморожено активів на 50 млрд євро. Друге місце обіймає Люксембург - 5,5 млрд євро. На ці дві країни, а також Італію, Німеччину, Ірландію, Австрію та Францію припадає 90% заморожених активів Росії.

Водночас, як уточнює видання, ЄС не знає, скільки з цих коштів можна віднести до національних резервів Росії. У тексті документа зазначена сума 33,8 млрд євро із позначкою "у процесі оцінювання, тому не для цитування".

Наразі Єврокомісія очікує, що Європейська рада ухвалить закон, який визнає ухилення від санкцій кримінальним злочином. Це має спростити процес конфіскації активів. Ухвалення закону, згідно з документом, неочікувано гальмує Польща. Країна повністю підтримує рішення, проте у Варшаві спочатку хочуть ухвалити відповідний закон на національному рівні.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9500  0,04 0,09 40,6890  0,07 0,18
EUR 40,2350  0,09 0,23 41,3040  0,22 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9050  0,01 0,01 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес