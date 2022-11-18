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Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
08:59 18.11.2022 |
Уряд Британії прийняв рішення про скасування продажу найбільшого в країні заводу мікрочипів компанії, яка має китайського власника.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.
Йдеться про фабрику Wafer Fab, яку у липні 2021 року купила компанія Nexperia, що розташована у Нідерландах, але є "дочкою" зареєстрованої у Шанхаї Wingtech.
Угоду щодо Wafer Fab вирішили переглянути у зв'язку з глобальним дефіцитом мікрочипів, у тому числі через тиск парламентського комітету із закордонних справ, депутати з якого застерегли, що фактично йдеться про продаж вкрай важливого підприємства компанії з країни, яка є стратегічним конкурентом Британії.
Nexperia зобов'язали продати 86% своєї частки власності "для зменшення ризиків для нацбезпеки".
У компанії заявили, що шоковані рішенням і будуть оскаржувати його.
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