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Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців до лютого 2023 року
08:54 18.11.2022 |
Уряд Болгарії продовжив схему розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року. Це означає розширення державної системи розміщення українських біженців у готелях, хоча новоприбулі в Болгарію розміщуватимуться лише в державних і муніципальних помешканнях.
Про це повідомили в урядовій інформаційній службі країни, передає The Sofia Globe.
У заяві йдеться, що об'єкти, охоплені схемою, включають власність держави, муніципалітетів або державних підприємств, а також розміщення, зареєстроване в національному туристичному реєстрі.
Оплата за розміщення українських біженців у місцях, внесених до національного туристичного реєстру, здійснюватиметься за умови, що вони були там станом на 31 жовтня та залишалися там у період з 1 по 15 листопада та залишатимуться там із 16 листопада до 24 лютого.
За проживання в категорійних місцях держава платитиме 15 левів без урахування податку на додану вартість на добу, а для некатегоризованих - 18 левів без ПДВ. Держава покриє сплату ПДВ.
За даними спеціального порталу уряду Болгарії про українців, які втекли до Болгарії після вторгнення Росії, загалом до Болгарії прибув 889 121 українець, а залишився 52 381.
Болгарія надала статус тимчасового захисту 145 759 особам.
Раніше повідомлялося, що Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.
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