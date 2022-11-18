Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пандемія COVID-19 призвела до сплеску супербактерій інфекцій

 

Кількість захворювань, викликаних стійкими до антибіотиків патогенами - супербактеріями, після пандемії COVID-19 збільшилася більш як удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті Європейського центру профілактики та контролю захворювань говориться, що кількість зареєстрованих випадків двох збудників з високою лікарською стійкістю збільшилась у 2020 році, у перший рік пандемії COVID-19, а потім різко зросла у 2021 році.

Сплеск був викликаний спалахами у відділеннях інтенсивної терапії у країнах, де інфекції, стійкі до протимікробних препаратів, вже були поширені.

Деякі вчені пов'язують зростання внутрішньолікарняних інфекцій супербактерій під час пандемії з ширшим призначенням антибіотиків на лікування COVID-19 та інших бактеріальних інфекцій під час тривалого перебування у лікарні.

Лікарська стійкість розвивається через неправильне або надмірне використання антибіотиків. Експерти називають супербактеріальні інфекції, у тому числі грибкові патогени, тихою пандемією, яка щороку спричиняє більше мільйона смертей, але не привертає уваги та фінансування досліджень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес