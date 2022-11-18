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АНАЛІТИКА

США скептично поставилися до даних про розробку Іраном гіперзвукової ракети, – Пентагон

 

Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень про те, що Іран розробив гіперзвукову ракету та готується до її випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня іранське інформаційне агентство Tasnim процитувало слова командувача повітряно-космічними силами Революційної гвардії, який заявив, що Іран створив гіперзвукову балістичну ракету.

"Ми бачили підтверджені повідомлення, які надходять з Ірану, але ми, як і раніше, скептично ставимося до цих повідомлень", - заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Іран
 

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