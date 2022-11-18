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Балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії
07:23 18.11.2022 |
КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Ракета приземлилася в економічній зоні Японії - у морі на захід від острова Хоккайдо.
За словами прем'єра, за звичайної траєкторії польоту ракета могла подолати близько 15 тисяч км і досягти континентальної частини США.
Берегова охорона Японії повідомила, що не має інформації про пошкодження японських літаків або кораблів.
"Я вкотре рішуче заявляю, що це абсолютно неприйнятно", - заявив Кісіда.
Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.
До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.
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