Балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії

КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Ракета приземлилася в економічній зоні Японії - у морі на захід від острова Хоккайдо.

За словами прем'єра, за звичайної траєкторії польоту ракета могла подолати близько 15 тисяч км і досягти континентальної частини США.

Берегова охорона Японії повідомила, що не має інформації про пошкодження японських літаків або кораблів.

"Я вкотре рішуче заявляю, що це абсолютно неприйнятно", - заявив Кісіда.

Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

