Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії

 

КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Ракета приземлилася в економічній зоні Японії - у морі на захід від острова Хоккайдо.

За словами прем'єра, за звичайної траєкторії польоту ракета могла подолати близько 15 тисяч км і досягти континентальної частини США.

Берегова охорона Японії повідомила, що не має інформації про пошкодження японських літаків або кораблів.

"Я вкотре рішуче заявляю, що це абсолютно неприйнятно", - заявив Кісіда.

Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: КНДР, Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес