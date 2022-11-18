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Рада МАГАТЕ вимагає від Росії припинити окупацію ядерних об'єктів України
07:02 18.11.2022 |
Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, у четвер ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"(Рада) висловлює серйозну стурбованість тим, що Російська Федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти і на ядерних об'єктах в Україні, і просить Російську Федерацію зробити це негайно", - йдеться в тексті резолюції.
Також у ній прямо говориться, що МАГАТЕ закликало Росію негайно вивести свої сили із Запорізької атомної електростанції, що на півдні України.
"(Рада) висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з неприйнятним тиском на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції та його затриманнями, а також неодноразовими перебоями у зовнішньому енергопостачанні внаслідок обстрілів прилеглої території", - додається у тексті.
За резолюцію проголосували 24 країни Ради керуючих МАГАТЕ, дві - Китай і Росія - проголосували проти, сім (Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, Південна Африка і В'єтнам) утрималися, ще дві - були відсутні під час голосування.
У попередній резолюції, ухваленій у вересні, Рада керуючих МАГАТЕ зажадала від Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.
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