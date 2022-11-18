США ввели санкції проти мережі, залученої до незаконної торгівлі нафтою з Ірану

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти 13 іноземних компаній з різних країн, які займалися незаконною торгівлею іранською нафтою і нафтопродуктами - в обхід ембарго, запровадженого проти Тегерана раніше.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в четвер Офісом контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC ввів обмеження проти 13 компаній у кількох юрисдикціях, які сприяли продажу іранської нафтохімічної продукції й нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів покупцям зі Східної Азії з боку іранських нафтохімічних компаній, які вже перебувають під санкціями», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, до «чорного списку» додані компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Гонконгу й іншої частини КНР, які купували нафту в Ірані попри ембарго й переправляли її до Китаю, а також брали участь в інших незаконних схемах.

«Сьогоднішні дії розкривають нові складні методи ухилення від санкцій, якими Іран користується для незаконного продажу нафти та нафтохімічних продуктів», - заявив у цьому зв'язку заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать карати тих учасників, які сприяють подібним операціям із продажу.